Speciale infrastrutture: Sudafrica, compagnia elettrica Eskom, tagli a fornitura dureranno almeno fino a domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia elettrica statale del Sudafrica, Eskom, ha annunciato che i tagli alla fornitura di elettricità nel paese continueranno fino a domenica, con probabili interruzioni anche la settimana prossima. In una nota, Eskom ha annunciato il taglio a rotazione di 2 mila megawatt (Mw) dalla rete nazionale e ha avvertito le imprese dei probabili disagi nei prossimi giorni, giustificandoli con le attuali difficoltà di gestire le riserve di diesel e acqua necessarie a generare energia. Tagli alla fornitura elettrica erano stati applicati da Eskom anche lo scorso mese di febbraio per cinque giorni consecutivi. In quell'occasione, le interruzioni erano state di circa 4 mila Mw, per poi essere ridotte a 2 mila Mw, tagli che hanno provocato disagi nella vita quotidiana dei sudafricani: fra questi grandi ingorghi nelle principali città durante le ore di punta per il mancato funzionamento dei semafori, o l'impossibilità di far funzionare i condizionatori negli uffici in quella che è la stagione estiva. (Res)