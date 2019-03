Speciale infrastrutture: Bei e Fondo investimenti palestinese firmano accordi per 18 milioni di dollari

- La Banca europea per gli investimenti e il Fondo per gli investimenti palestinese hanno firmato un accordo di finanziamento del valore di 18 milioni di dollari per l’installazione di sistemi fotovoltaici sui tetti di 500 scuole in Cisgiordania. L’investimento mira a generare 35 megawatt di energia pulita, sufficiente per alimentare oltre 16 mila abitazioni in tutta la Cisgiordania. L’accordo è stato firmato a Lussemburgo, presso la sede della Bei, da Emma Navarro, vicepresidente della Bei e dal presidente del Cda del Fondo per gli investimenti palestinese, Mohammad Mustafa e dall'amministratore delegato di Massader, Azem Bishara. Il progetto, che rientra nel mandato di prestito esterno dell'Unione europea alla Bei, contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Supporta l’economia dei Territori palestinesi attraverso un investimento a lungo termine in sistemi energetici decentralizzati e contribuisce a ridurre la dipendenza dalle importazioni di elettricità. Inoltre, il progetto consentirà un risparmio di emissioni relative stimato a 31.000 tonnellate di CO2 equivalente all'anno. (Res)