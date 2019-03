Speciale infrastrutture: Sudafrica, Eskom prosegue nei tagli alla fornitura elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia elettrica statale del Sudafrica Eskom continuerà questa settimana ad effettuare dei tagli alla fornitura di elettricità nel paese, come misura per contrastare la carenza di capacità sulla rete nazionale. Lo hanno riferito i vertici della compagnia in dichiarazioni rilanciate dai media locali. Le interruzioni sono iniziate la scorsa settimana, ma la situazione si è aggravata sabato dopo che la compagnia ha perso l'energia generata dall'impianto idroelettrico di Cahora Bassa in Mozambico a causa delle inondazioni provocate dal ciclone Idai che sta colpendo la regione. L'impianto, che è stato danneggiato dal maltempo, contribuisce con oltre mille megawatt (Mw) alla rete sudafricana. Giovedì e venerdì della scorsa settimana Eskom aveva tagliato a rotazione 2 mila Mw dalla rete nazionale, avvertendo le imprese di probabili disagi nei prossimi giorni e giustificandoli con la difficoltà di gestire le riserve di diesel e acqua necessarie a generare energia. Tagli alla fornitura elettrica erano stati applicati da Eskom anche lo scorso mese di febbraio per cinque giorni consecutivi. (Res)