Speciale infrastrutture: Slovacchia-Austria, firmato accordo su ferrovia Kosice-Vienna

- I ministeri dei Trasporti di Russia, Slovacchia e Austria hanno firmato un memorandum d'intesa sulla costruzione di una ferrovia per il trasporto merci che collega la città slovacca orientale di Kosice con la capitale austriaca di Vienna, passando per Bratislava. Come riferisce la stampa internazionale, Russia, Austria e Slovacchia, insieme all'Ucraina, sono impegnate in un progetto internazionale per la costruzione della ferrovia Kosice-Vienna. Una volta completato, fornirà un corridoio di trasporto ferroviario ininterrotto che collega l'Europa occidentale e la Cina nel progetto "Nuova via della seta". (Slb)