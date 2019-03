Speciale infrastrutture: Repubblica Ceca firmerà due contratti per ampliamento centrale Dukovany

- Le istituzioni della Repubblica Ceca concluderanno quest'anno due contratti con il produttore energetico nazionale Cez per la costruzione di un nuovo blocco della centrale nucleare di Dukovany. Il primo potrebbe essere pronto per l'estate, il secondo, per cui sono attesi i dettagli della gara d'appalto, dovrebbe partire entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato Jaroslav Mil, plenipotenzairio governativo per l'energia nucleare in un'intervista per l'agenzia "Ctk". "Il primo accordo quadro è già in corso di definizione", ha detto Mil, notando che, dopo l'approvazione del governo, i contratti saranno probabilmente firmati dal ministero dell'Industria e del Commercio. (Rep)