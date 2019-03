Speciale infrastrutture: Italia-Libia, ambasciatore Tarhuni, ci sono condizioni per avviare “fase 2” autostrada litoranea

- Il governo di accordo nazionale libico di Tripoli è pronto a riattivare il progetto per la costruzione della sezione ovest dell’autostrada litoranea in Libia, dal momento che sussistono le condizioni di sicurezza. Lo ha detto a Roma l’ambasciatore di Libia in Italia, Omar Tarhouni, in un incontro con i giornalisti. In futuro è prevista “una riunione sulla sicurezza che dovrebbe svolgersi in Italia o in Libia per spiegare che nella parte ovest ci sono le condizioni di sicurezza”, ha sottolineato il diplomatico. Tarhouni ha aggiunto che “mesi fa” il governo di Tripoli ha manifestato ai suoi interlocutori l’intenzione di ripartire con la “fase due” del progetto infrastrutturale, mentre per la “fase uno” (la parte est del progetto) era già stata fatta la gara d’appalto nel 2012. “Per questo abbiamo chiesto di rinnovare la commissione dei Trasporti e adesso devono avviarsi le riunioni tecniche per procedere con le gare d’appalto”. (Res)