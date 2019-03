Speciale infrastrutture: Ripa (Open Fiber) a "Giorno-Carlino-Nazione Economia&Lavoro", con la fibra cresce anche il Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orgoglio di costruire le autostrade digitali del Paese, che cambieranno radicalmente in meglio la vita degli italiani, la determinazione a cogliere le opportunità sfidanti che le sliding doors della vita ci mettono davanti. Su tutto, un obiettivo preciso: accelerare. Elisabetta Ripa, al timone di Open Fiber da 15 mesi, un curriculum che parla da solo (e che l'ha vista al vertice di Telecom Argentina e Sparkle), ha un'entusiasmo contagioso. Di quelle persone pronte a lanciarsi testa e cuore nei progetti in cui credono. Con oltre 5 milioni di unità immobiliari già cablate in Ftth — la fibra che arriva direttamente a casa — e un piano che prevede la copertura di 8.000 Comuni, Open Fiber sta trainando lo sviluppo digitale dell'Italia grazie ad una rete in grado già oggi di raggiungere 1 Gigabit al secondo e accogliere le evoluzioni tecnologiche. L'amministratore delegato spiega in una intervista a "Quotidiano nazionale" quali sono i risultati che la rendono più orgogliosa e le cose che non la soddisfano. Sono soddisfatta - dice - per la velocità di realizzazione del piano che, quando sono arrivata, era un progetto bellissimo soprattutto sulla carta visto che era stato appena avviato: abbiamo raddoppiato la nostra rete (5 milioni di unità cablate) e soprattutto, abbiamo sviluppato il Sud con il recupero di aree che sono rientrate nel sistema produttivo. "Mi inorgoglisce il triplete nelle aree C e D a fallimento di mercato, dove abbiamo vinto tutte le gare: a fine 2018 avevamo aperto già cantieri in mille comuni. Mi inorgogliscono le risorse umane: 800 persone super motivate e competenti. Ma il viaggio è lungo e non stiamo viaggiando ancora alla velocità massima". Quest'anno l'obiettivo è avviare altri 2mila cantieri in altrettanti comuni. Secondo Ripa sono obiettivi ormai alla portata del Gruppo: certo, se non fossero ambiziosi non ce saremmo dati, a noi piace la sfida. Ci sono già ricadute concrete per persone e imprese. "Ci sono e saranno sempre più evidenti. Innanzitutto c'è una correlazione con la crescita del Pil: aumenta di 1,5 punti ogni 10 per cento di penetrazione della fibra ultrabroadband sul territorio. In termini concreti, significa inclusione sociale per le famiglie, ormai Internet è un diritto universale, e recupero di produttività per tutte le aziende di medie dimensioni che possono presentare in rete i propri prodotti e servizi. E il caso di un architetto di Anguillara, uno dei nostri primi clienti nella sperimentazione, che grazie alla fibra ha potuto valorizzare il business". Tra le sperimentazioni c'è quella con il Policlinico di Milano, che secondo l'amministratore delegato è un esempio di come Internet possa diventare abilitante di servizi che migliorano la vita. Con il Policlinico - continua - stiamo sviluppando tutta una serie di servizi da remoto per il monitoraggio dei pazienti cronici che consente alle persone di non dover andare sempre in ospedale e per la struttura, risparmi ed efficienza. Dal piccolo imprenditore, alla famiglia alle scuole, con le quali abbiamo attivato diversi progetti come Riconnessioni - Educazione al futuro - con Ia Fondazione per la Scuola e la Compagnia di San Paolo oppure nei plessi scolastici di Scampia. In un momento nel quale lo Stato azionista torna a fare capolino, Ripa parla di come debba giocarsi il ruolo nel progetto di digitalizzazione. Ritengo - dice - che la regia debba essere pubblica per garantire un servizio omogeneo e paritetico a tutti i cittadini. La proprietà, invece, non necessariamente deve essere pubblica ma è indispensabile che la politica industriale sia dettata dal governo. Nel caso specifico di Open Fiber - aggiunge - si sono uniti questi due mondi perché la rete che stiamo realizzando nelle aree bianche, che beneficia di incentivi è proprietà dello stato: noi la realizziamo e la gestiamo per 20 anni nel nome e per conto del ministero dello Sviluppo economico. "Abbiamo assicurato risorse finanziarie per 3,5 miliardi di euro in sette anni grazie al prestito di un pool di 14 banche tra cui la Bei, completando le risorse finanziarie per il progetto da 6,5 miliardi totali. Ad oggi ne abbiamo già investiti 1,5. Nel 2019 investiremo più di un miliardo e altrettanto faremo nei prossimi anni fino al 2023. Oggi abbiamo oltre diecimila persone di circa 200 imprese italiane che stanno lavorando nei nostri cantieri ma saliranno presto a quindicimila. Abbiamo già realizzato oltre 35.000 chilometri di rete integralmente in fibra ottica che serve oltre 550.000 clienti". Ma è solo all'inizio. Questi numeri nei prossimi due anni sono destinati ad una forte crescita così come il numero degli edifici cablati in fibra FTTH. Per quanto riguarda, invece, la sperimentazione del 5G, tecnologia che sta suscitando preoccupazioni di sicurezza soprattutto per via del ruolo di Huawei, Ripa osserva che il 5G è la nuova generazione della tecnologia mobile soprattutto per i nuovi servizi legati alla mobilità e all'Internet delle cose. "Per noi una grandissima opportunità di valorizzare il nostro investimento poiché tutte le antenne avranno bisogno di fibra. La sicurezza è un tema di attenzione come per tutte le reti di servizi di telecomunicazione". L'amministratore delegato è una delle pochissime donne amministratore delegato di una grande azienda e sotto questo riguardo osserva che le quote rosa hanno aumentato la visibilità delle donne nei cda ma a livello manageriale non hanno fatto dei grandi passi avanti. Io credo - dice - che, aldilà dei luoghi comuni, ciò che conta sia il merito. Nel mio caso ha aiutato una forte determinazione e, come sempre nella vita, una buona dose di fortuna. La numero uno di Open Fiber non si sottrae al tema più caldo — e non da ieri — dell'universo tlc italiano: la tanto evocata, invocata e, da taluni osteggiata, rete unica per la fibra. Un'ipotesi rilanciata dal vicepremier, Luigi Di Maio, con la benedizione del titolare del Tesoro, azionista di Cassa depositi e prestiti, proprietaria fifty-fifty con Enel di Open Fiber. Al netto del fatto che prima bisogna che gli azionisti di Tim si mettano d'accordo su una strategia, Ripa vede positivamente l'opzione di una rete unica per la fibra. "Credo, ed è quello che stiamo facendo, che ci debba essere una rete messa a disposizione in maniera paritetica a tutti i soggetti che ne fanno richiesta. Come questo possa essere realizzato fa parte della discussione in corso. Il governo, nella definizione delle concessioni per la copertura nelle aree C e D, quelle cioè a fallimento di mercato, ha già individuato la strada: cioè quella di una rete unica in concessione. Su questa strada possiamo continuare a costruire anche per la copertura nelle rimanenti parti del Paese e cioè le cosiddette Aree Grigie. Ciò che è importante è sicuramente accelerare". Si può cercare - aggiunge - di non duplicare le reti attraverso delle soluzioni di coinvestimento. Non c'è nessun motivo per cui si debbano creare due reti sovrapposte sulla stessa città. Tra l'altro il rischio è più in prospettiva che di attualità, perché in questo momento una rete di accesso in fibra fino a casa del cliente la sta realizzando per lo più Open Fiber. Di fatto poi, nel 40 per cento del territorio e cioè nelle aree in concessione, c'è già un modello di rete unica. "Il nostro obiettivo è di costruire la nuova rete utilizzando tutte le infrastrutture di posa presenti sul territorio: possiamo riutilizzare i cavidotti di Telecom, i caviodotti di Retelit, la rete elettrica di Enel e, ad esempio, la rete elettrica di Acea su Roma. Questo è il nostro modello operativo: meno si scava, meno si creano disagi alla popolazione". La collaborazione con Telecom potrebbe spingersi fino ad arrivare a un incrocio societario. Ci sono - spiega l'amministratore delegato - dei tavoli di lavoro che stanno ancora analizzando quali possono essere le possibili sinergie. Il fatto che le due aziende si stiano parlando è già un segnale. Ci sono tante forme per raggiungere lo stesso obiettivo, questo credo sia importante per tutti capirlo, ha concluso Ripa. (Res)