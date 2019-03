I fatti del giorno - Nord Africa

- Algeria: capo di Stato maggiore Salah, “soluzioni arriveranno al momento giusto" - Nuovo, criptico messaggio del capo di Stato maggiore dell’Esercito nazionale algerino, Ahmed Gaid Salah, in un momento cruciale per il paese nordafricano. “Il popolo algerino ha mostrato un senso di patriottismo e cittadinanza senza precedenti, denotando una profonda saggezza che ha suscitato molta ammirazione in tutto il mondo", ha dichiarato il viceministro della Difesa, durante una visita a Bechar, nel sud-ovest del paese. Il riferimento è alle proteste che da oltre tre settimane hanno portato in piazza milioni di algerini per chiedere le dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika e dell’entourage al potere. Finora il carattere delle manifestazioni è stato pacifico, al punto che in Algeria si parla della “rivoluzione del sorriso”. Il timore, tuttavia, e che la protesta possa degenerare nel caos in un paese fondamentale per gli equilibri del Nord Africa e dell’Europa. Gaid Salah ha ribadito che “l'Esercito, in conformità con il suo mandato, è un baluardo del popolo e della nazione, in tutte le condizioni e in ogni circostanza”. Il capo di Stato maggiore si è detto convinto che “per ogni problema, per quanto complesso esso sia, si possano trovare soluzioni”, facendo appello a un “forte senso di responsabilità” per aspettare “queste soluzioni al momento giusto”. Gaid Salah ha evidenziato ancora una volta il “legame sacro tra il popolo algerino e il suo esercito: da questo deriva la mia fiducia nella saggezza del popolo e nella sua capacità di superare tutte le difficoltà”. (segue) (Res)