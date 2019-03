I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Algeria-Italia: fonti stampa, nuovo ministro Esteri Lamamra presto a Roma - Vi è l’Italia tra le visite che il nuovo vicepremier e ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, effettuerà con l’obiettivo di ottenere il sostegno dei più importanti partner internazionali alla transizione che attende il paese nordafricano dopo il rinvio delle elezioni presidenziali e la rinuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika a un quinto mandato alla guida del paese. Lo afferma il portale d’informazione “Algerie Patriotique” citando fonti ben informate. In particolare, dopo essere già stato a Bruxelles e a Parigi, il capo della diplomazia di Algeri si recherà in Italia, Russia, Germania e Cina. Secondo le fonti, Lamamra informerà i partner dell’Algeria sugli ultimi sviluppi politici nel paese e si confronterà sulle questioni regionali di interesse comune. Venerdì scorso il ministero degli Esteri russo ha dato notizia di un colloquio in programma domani a Mosca tra Lamamra e il capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov. Tuttavia al momento l’Algeria non ha ancora confermato ufficialmente la visita del suo ministro degli Esteri a Mosca. (segue) (Res)