I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Algeria: ex premier Ouyahia, “soddisfare rivendicazioni manifestanti al più presto” - In una lettera inviata ai militanti del suo partito, il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), l’ex premier algerino Ahmed Ouyahia ha lanciato un appello perché le rivendicazioni dei manifestanti vengano “soddisfatte al più presto”. Lo riferisce il portale d’informazione “Actu-fil”, secondo cui Ouyahia ha anche colto l’occasione per rivendicare il proprio lavoro al servizio del paese e il proprio sostegno costante al presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. Ouyahia, dimessosi l’11 marzo scorso a seguito della decisione del capo dello Stato di rinviare a data da destinarsi le elezioni presidenziali e di ritirare la propria candidatura per un quinto mandato, è tornato sulla “difficile situazione” attraversata dal paese, con manifestazioni di protesta ancora in corso contro il prolungamento dell’incarico presidenziale. In particolare, l’ex premier ha fatto riferimento alla conferenza nazionale che dovrà preparare una riforma della Costituzione e scegliere la nuova data delle elezioni. “Il Raggruppamento nazionale democratico difenderà nell'occasione la necessità di convincere i cittadini della credibilità della transizione democratica proposta dal presidente della Repubblica”. Secondo Ouyahia, saranno necessarie in tal senso “delle concessioni che convincano tutti i partiti dello spettro politico nazionale, compresi quelli dell’opposizione, a partecipare alla conferenza e a lavorare in maniera democratica per la revisione della Costituzione”. “Tutti stanno accogliendo favorevolmente le pacifiche richieste della popolazione. È necessario che vengano soddisfatte al più presto per evitare che il paese venga sopraffatto e per fare in modo che l’Algeria riprenda il proprio cammino verso lo sviluppo economico e sociale”, ha affermato l’ex premier. (segue) (Res)