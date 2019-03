I fatti del giorno – Medio Oriente

- Siria: combattente italiano ucciso a Baghuz, Farnesina "al lavoro per opportune verifiche”- Il ministero degli Esteri è al lavoro per svolgere le opportune verifiche sulla presunta morte in Siria di Lorenzo Orsetti, annunciata in mattinata dallo Stato islamico attraverso i propri media affiliati. E' quanto "Agenzia Nova" ha appreso da fonti della Farnesina. Orsetti, fiorentino classe 1986, militava nelle fila delle Forze siriane democratiche (Fds), alleanza ribelle a maggioranza curda protagonista dell’offensiva in corso a Baghuz, con il nome di battaglia di "Tekoser", "lottatore". In passato l'uomo aveva raccontato al “Corriere Fiorentino” di aver lavorato per 13 anni nell’alta ristorazione e di essersi successivamente avvicinato alla causa curda perché convinto “dagli ideali che la ispirano”: “una società più giusta e più equa”, “l’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia”. Il combattente italiano aveva partecipato lo scorso anno anche alla difesa di Afrin, nel nord della Siria, obiettivo delle forze armate turche nell’operazione “Ramo d’ulivo”. A dare notizie dell'uccisione di Orsetti lo Stato islamico, che ha pubblicato le immagini della sua tessera sanitaria italiana e di una carta di credito accompagnato dalla scritta in arabo "il crociato italiano assassinato negli scontri nella città di Baghuz". Orsetti sarebbe il secondo italiano militante nelle fila delle forze curde e ucciso in Siria dopo Giovanni Francesco Asperti, il 50enne noto con il nome di battaglia di “Hiwa Bosco” e morto nel governatorato nord-orientale di Al Hasakah il 7 dicembre scorso. (segue) (Res)