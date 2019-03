I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Siria: capo di Stato maggiore Usa nega permanenza mille militari - Gli Stati Uniti non manterranno in Siria la metà dei circa 2 mila militari attualmente di stanza nel paese. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore della Difesa di Washington, generale Joseph Dunford, negando le notizie pubblicate negli ultimi giorni dai media locali. Il ritiro annunciato lo scorso dicembre dal presidente Donald Trump, ha detto l’ufficiale, sarà “immediato e completo”, ad eccezione dei 400 uomini che la Casa Bianca ha fatto sapere il mese scorso di voler mantenere in Siria. “Inoltre – ha aggiunto Dunford in una dichiarazione alla stampa - continuiamo a condurre una dettagliata pianificazione militare con lo Stato maggiore turco per prestare attenzione alle preoccupazioni di Ankara riguardanti la sicurezza del confine tra Turchia e Siria. Finora i colloqui sono stati produttivi e abbiamo una base di partenza che sarà sviluppata nei prossimi giorni”. A scrivere della possibilità che gli Usa lascino circa mille uomini di stanza in Siria era stato nelle scorse ore il quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui i negoziati in corso con Turchia e alleati europei per la realizzazione di una “zona di sicurezza” nel nord della Siria non hanno ancora portato a un accordo definitivo. Washington, peraltro, sta continuando a collaborare con le forze curde delle Unità di protezione dei popoli (Ypg), considerata da Ankara un’organizzazione terroristica. Le Ypg costituiscono la componente di maggioranza delle Forze democratiche siriane (Fds), l’alleanza ribelle che in queste settimane sta conducendo l’offensiva finale contro lo Stato islamico a Baghuz, l’ultima roccaforte jihadista nell’est della Siria. (segue) (Res)