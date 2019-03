I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: assistente ministro Difesa morto in incidente stradale in Egitto - Il generale yemenita, Abdul Qader al Amudi, assistente del ministro della Difesa dello Yemen, Mohammed al Maqdishi, sarebbe rimasto ucciso a Giza, in Egitto, dove si trovava in visita, dopo essere stato investito da un camion. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Shorouk”. Da una prima ricostruzione, Al Amudi, sarebbe stato investito da un camion adibito al trasporto di bombole di gas, mentre attraversava una strada nel distretto di Faisel, nel governatorato di Giza, a sud-ovest del Cairo. Al momento non è ancora chiaro l’obiettivo della visita di Al Amudi in Egitto. (segue) (Res)