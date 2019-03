I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

- Arabia Saudita: Pif nomina ex funzionario Banca mondiale come capo economista - Il Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita (Pif) ha nominato Ted Chu, un ex funzionario della International Finance Corporation (istituzione finanziaria della Banca mondiale), come capo economista con l’obiettivo riorganizzare il fondo e consentirgli di espandersi all’estero. Secondo quanto riferito dall’emittente panaraba “al Arabiya”, Chu guiderà il piano di assunzioni di 700 nuovi dipendenti del Pif entro la fine del 2019. Lo scorso febbraio, l’amministratore delegato del Pif, Yasir al Rumayyan, aveva rivelato l’intenzione del fondo di avviare nuovi assunzioni e di aprire uffici nel Regno Unito e negli Stati Uniti, iniziando nelle città di Londra, New York e San Francisco. Il Pif è presieduto dall’erede al trono saudita Mohammed bin Salman e gestisce oltre 250 miliardi di dollari in varie attività, con partecipazioni anche in Uber Technologies. Entro il 2020 il fondo sovrano prevede di aumentare il proprio patrimonio a 600 miliardi di dollari, nell’ambito del programma di riforme Vision 2030, voluto da Mohammed bin Salman e mirato a ridurre la dipendenza dell’Arabia Saudita dal settore petrolifero. (segue) (Res)