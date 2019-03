I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Upk non accetterà ruoli “minori” nel prossimo governo curdo - L’Unione patriottica del Kurdistan (Upk) non accetterà di avere “ruoli minori” o di essere “un semplice spettatore” nel prossimo governo regionale curdo. Lo ha dichiarato Saadi Pira, membro della direzione della seconda forza politica turca, in un’intervista all’emittente televisiva locale “Rudaw”. “L’Upk dovrà avere voce in capitolo in materie quali l’economia, la sicurezza, le relazioni estere”, ha precisato Pira. Dopo le elezioni parlamentari dello scorso settembre, l’Unione patriottica del Kurdistan ha ottenuto 21 seggi contro i 45 del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) e i 12 della terza forza politica curda, il Gorran. Secondo Pira, Pdk e Gorran stanno cercando di escludere l’Upk da posizioni di rilievo nel futuro esecutivo. Gli incarichi più ambiti, in particolare, sono quelli dei ministri dell’Interno, dei Peshmerga, delle Finanze e delle Risorse naturali. “Vogliamo sentirci partner in questo governo, anche se con un numero inferiore di posti”, ha affermato il leader dell’Upk. (Res)