I fatti del giorno – Europa orientale

- Russia-Ucraina: Putin auspica contributo Osce per soluzione conflitto Donbass - L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) dovrebbe dare un contributo più netto alla risoluzione del conflitto in Ucraina orientale. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della sua visita in Crimea, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “L’Osce non riesce a conseguire tutti gli obiettivi per cui è stata creata. Abbiamo molti problemi su questo continente, ma non li affrontiamo con vera attenzione”, ha spiegato Putin. In tale contesto, il presidente russo ha auspicato che l’Osce riesca a contribuire nella soluzione del conflitto nel Donbass “come già avviene per altre crisi in Europa”. (segue) (Res)