I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Ucraina: inviato Usa Volker, elezioni non modificheranno linea politica estera Kiev - Le elezioni presidenziali ucraine non modificheranno la posizione del paese in politica estera. Lo ha dichiarato oggi l’inviato speciale Usa per la crisi in Ucraina, Kurt Volker, nel corso di un briefing con la stampa internazionale. “Negli ultimi quattro anni l’Ucraina ha riscoperto un nuovo spirito nazionale, con un rafforzamento dell’identità culturale. Vediamo un maggiore sostegno all’integrazione della Nato rispetto al passato”, ha spiegato il diplomatico Usa. In merito al voto per le presidenziali del 31 marzo, Volker ha ricordato come, al di là della “speranza” russa che non venga rieletto Petro Poroshenko, anche gli altri candidati non sembrano vicini a Mosca. “Noi non prendiamo parte rispetto alla corsa elettorale, ma ci preoccupiamo del rispetto dei principi”, ha aggiunto l’inviato Usa. (segue) (Res)