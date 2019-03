I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Ue: Commissione approva piano Polonia per aumento capacità terminale Gnl di Swinoujscie - La Commissione europea ha reso noto di aver approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, i piani polacchi per sostenere l'aumento della capacità di rigassificazione (da 5 a 7,5 miliardi di metri cubi all'anno), nonché lo sviluppo di funzionalità aggiuntive, del terminale Gnl a Swinoujscie, in Polonia. La Commissione ha approvato gli aiuti per la costruzione di questo terminale Gnl nel 2011 e l'aumento della capacità è stato incluso nell'elenco dei progetti di interesse comune dell'Unione europea come parte del corridoio del piano di interconnessione del mercato energetico baltico (Bemip). Il Gnl polacco riceverà 553 milioni di zloty (128 milioni di euro) dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, nell'ambito del programma operativo Infrastrutture e ambiente 2014-20, che ha tra le sue priorità il miglioramento della sicurezza energetica. (Res)