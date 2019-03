Regione Lazio: Ciacciarelli (FI), slitta di 60 giorni scadenza bollette 'pazze' emesse da consorzio bonifica Valle del Liri

- "Soddisfatto per la notizia da parte della regione Lazio, dello slittamento di 60 giorni della data di scadenza delle bollette 'pazze' emesse dal Consorzio di bonifica Valle Del Liri. Una vittoria della consulta dei sindaci del Lazio Meridionale; ora, però, si proceda per l'annullamento!" Così, in una nota, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli (FI). (Com)