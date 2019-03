Pd: in staff Zingaretti Miccoli anche coordinatore comunicazione e Martella a rapporti istituzionali

- L'ufficio stampa del Partito democratico informa in una nota: "Ad integrazione delle disposizioni sullo staff operativo emanate dal Segretario Zingaretti, si comunica che Marco Miccoli, oltre che per il coordinamento delle iniziative politiche, si occuperà anche della Comunicazione, Ufficio Stampa e Social Network. Mentre Andrea Martella seguirà il coordinamento dei rapporti istituzionali con le forze politiche e sociali. (Com)