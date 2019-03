Sicurezza: fa scorta di shampoo e tenta di scappare dal centro commerciale senza pagare, arrestato a Torino

- Con le braccia piene di flaconi di shampoo, sei confezioni da sei bottiglie ciascuna, non poteva passare inosservato qualora avesse abbandonato il locale senza pagare. Eppure ci ha provato: ma quando ha notato che un dipendente lo stava inseguendo ha buttato a terra tutte le confezioni e si è dato alla fuga raggiungendo l’esterno del centro commerciale, dove ha spintonato e minacciato l’uomo che lo stava tallonando. Gli agenti della squadra volante, giunti in largo Giachino, a Torino, hanno arrestato il 43enne marocchino per tentata rapina e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo straniero, con diversi precedenti di Polizia, ha minacciato anche gli operatori ed ha tentato più volte di fronteggiarli. (Rpi)