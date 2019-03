Speciale difesa: Di Maio chiede di rivedere programma di acquisto F-35

- Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle (M5S), Luigi Di Maio, ha esortato il governo a rivedere il programma di acquisto dei caccia F-35, per destinare più risorse a settori come la sicurezza informatica. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", spiegando che l'accordo sull'acquisto di 131 F-35 per 15 miliardi di euro fu siglato nel 2007 dall'allora presidente del Consiglio, Romano Prodi. L'intesa venne successivamente rivista dal governo di Mario Monti che ridusse l'investimento di 3 miliardi, a 90 caccia. "Il M5S deve continuare a insistere per rivedere questo progetto (...) per recuperare risorse e investire in settori quali la sicurezza informatica", ha dichiarato Di Maio. (Res)