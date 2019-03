Speciale difesa: Germania, pronti all'impiego soltanto 11,6 elicotteri Tiger su 53

- Le criticità della Bundeswehr, come la carenza del personale e il ridotto numero di mezzi pronto all'impiego, riguardano anche gli elicotteri, sia d'attacco sia da trasporto, della Forze armate della Germania. È quanto sostiene il quotidiano tedesco "Die Welt", che afferma di aver visionato un rapporto riservato del ministero della Difesa di Berlino sulla "situazione dei materiali per i sistemi d'arma principali della Bundeswehr". In particolare, nel 2018 sarebbero stati immediatamente pronti all'impiego soltanto 11,6 dei 53 elicotteri d'attacco Tiger in dotazione alle Forze armate tedesche. Su 71 elicotteri da trasporto NH90 soltanto 17,5 avrebbero potuto essere immediatamente impiegati, mentre per i 71 elicotteri da trasporto CH-53 la cifra scende a 15,9. (Res)