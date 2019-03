Speciale difesa: Giappone, autorizzato sviluppo missile da crociera antinave aviotrasportato

- governo del Giappone ha deciso di autorizzare, per la prima volta nella storia post-bellica del paese, lo sviluppo di un'arma a lungo raggio: nello specifico, l'industria della difesa giapponese produrrà un missile da crociera antinave aviotrasportato, in grado di colpire unità navali senza porre gli aerei giapponesi a portata di tiro dei loro sistemi d'arma. L'obiettivo di Tokyo è di rafforzare la deterrenza delle Forze di autodifesa aumentando la gittata dei sistemi d'arma antinave a loro disposizione oltre i 400 chilometri. Stando a fonti citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", tale decisione è legata direttamente all'aumento delle capacità belliche navali della Cina. Il nuovo missile sarà basato su una piattaforma esistente: il missile antinave giapponese Xasm-3, la cui gittata non supera però i 200 chilometri. Secondo le fonti citate da "Kyodo", il ministero della Difesa allegherà a breve le spese di sviluppo del nuovo sistema d'arma alla bozza di una revisione di bilancio. Già lo scorso gennaio il premier giapponese, Shinzo Abe, aveva discusso di fronte alla Dieta nazionale l'ipotesi di sviluppare un missile antinave a lungo raggio, affermando che tale decisione sarebbe in linea con i limiti imposti dal pacifismo costituzionale. (Res)