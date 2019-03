Speciale difesa: Libia, estremista islamico morto in esplosione auto a Tripoli

- Un esponente dei gruppi dell'estremismo islamico presenti a Tripoli è morto ieri, 17 marzo, per l'esplosione della sua auto. Secondo quanto riferiscono le forze di sicurezza locali, la vettura è esplosa a causa di un ordigno che era stato trasportato a bordo del veicolo. L'uomo era un noto terrorista e portava con sé un quantitativo di esplosivo. Si tratta di Gheith Azuz, uno dei capi del Consiglio della Shura di Derna, braccio destro di Mohammed Boukhatana, ucciso in un raid aereo statunitense nel 2014. Azuz era fuggito da Derna in seguito all'avanzata delle forze di Khalifa Haftar per rifugiarsi prima a Misurata e poi a Tripoli, dove si era unito ad una milizia di Tajura. A renderlo noto è il quotidiano libico "Al Mashad Libya". (Res)