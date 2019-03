Speciale difesa: Regno Unito, proteste contro esportazione attrezzature spionistiche

- Il governo del Regno Unito ha approvato la licenza di esportazione per apparecchiature di intercettazione telefonica del valore complessivo di 75 milioni di sterline (88 milioni di euro) destinate anche a paesi autoritari che potrebbero utilizzarle per reprimere le opposizioni e il dissenso. Lo scrive oggi il quotidiano britannico "The Guardian", aggiungendo che l'annuncio della vendita di queste attrezzature di spionaggio e sorveglianza ha già suscitato allarme tra le organizzazioni in difesa dei diritti umani come Campaign Against Arms Trade e Global Justice Now. Secondo queste associazioni, i sistemi esportati dal Regno Unito potrebbero essere acquistati da "regimi autoritari" come quelli in Turchia, Arabia Saudita, Bahrein e Filippine. (Res)