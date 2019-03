Lazio: ok in commissione a linee guida per i fondi ai piccoli comuni

- E’ stato approvato all'unanimità in commissione I del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Rodolfo Lena, lo schema di deliberazione di Giunta n. 44, concernente l'approvazione delle linee di indirizzo in merito ai criteri e alle modalità di concessioni dei contributi in favore dei piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale. Il provvedimento destina ai comuni con meno di 5 mila abitanti della regione Lazio due milioni di euro ripartiti in tre annualità - 400 mila per il 2019, 1 milione e 200 mila per il 2020 e altri 400 mila per il 2021 - in attuazione della legge regionale 11 agosto n.14, art. 1 comma 13 bis, così come modificata dalla legge 13 del 2018, per interventi di recupero e miglioramento di quelli che sono definiti nel provvedimento "luoghi della comunità", in quanto aventi particolare "valore storico e simbolico" per gli abitanti dei comuni relativi. Sistemazione di strade, piazze e giardini tra gli interventi ammessi, ha spiegato per la Giunta la dottoressa Cipriani, ma anche realizzazione di opere d'arte e installazioni, con il duplice scopo di favorire l'aggregazione sociale ma anche di stimolare l'imprenditoria giovanile. Ogni singola opera sarà finanziata al 100 per cento ma con un tetto massimo di 40 mila euro, per distribuire meglio i fondi disponibili. Se il provvedimento riceverà subito l'ok della commissione, potrà partire immediatamente la fase successiva, con la pubblicazione dell'avviso, ha concluso Cipriani. (Ren)