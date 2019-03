Turismo: assessore Magoni, 2,5 mln per sostegno attività comasco, lecchese e Oltrepò Pavese

- Uno stanziamento complessivo di 2 milioni e 550 mila euro a sostegno della competitività delleimprese turistiche nei territori delle aree interne dell'Alto Lago di Como e Valli del Lario e dell'Appennino Lombardo-Alto Oltrepò Pavese. Lo ha deliberato oggi la Giunta di Regione Lombardia, su indicazione dell'assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni. "Una misura - dice l'assessore regionale Magoni - che mira a valorizzare le eccellenze turistiche di territori meno conosciuti ma che certamente hanno notevoli potenzialità attrattive. Regione Lombardia sostiene le imprese ricettive alberghiere e non alberghiere affinché possano migliorare iservizi offerti e quindi proporre strutture all'avanguardia e maggiormente confortevoli, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei turisti". (segue) (Com)