Turismo: assessore Magoni, 2,5 mln per sostegno attività comasco, lecchese e Oltrepò Pavese (2)

- Nello specifico, 1 milione e 200 mila euro vanno all'area del Comasco e le Lecchese: 1 milione e 350 mila euro all'Alto Oltrepò. La delibera mette a disposizione le risorse per promuove la realizzazione di progetti di riqualificazione di strutture ricettive, dei bed and breakfast e della ristorazione che riguardano i seguenti ambiti turistici: Enogastronomia & food experience; Natura & green; Sport & turismo attivo; Terme & benessere; Fashion e design; Business congressi & incentive. (Com)