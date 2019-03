Argentina-Danimarca: regina Margherita II incontra presidente Macri, focus su commercio e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina di Danimarca, Margherita II, si trova in Argentina per una visita di stato che prevede per oggi un incontro con il presidente Mauricio Macri. Si tratta della prima visita di un monarca danese nel paese, segnala un comunicato del ministero degli Esteri argentino, dove si precisa tuttavia che l'attuale regina aveva visitato Buenos Aires nel lontano 1966, quando era ancora principessa ereditaria. La regina, di 78 anni, è accompagnata da una nutrita missione di sistema. Al centro della sua agenda ci sarà un fitto programma di tipo imprenditoriale centrato nella promozione del commercio e degli investimenti bilaterali. In questo senso, segnala la nota ufficiale, il ministero degli Esteri argentino, in cooperazione con l'ambasciata danese a Buenos Aires, ha organizzato un foro di affari al quale parteciperà la delegazione di imprenditori scandinava. (segue) (Abu)