Argentina-Danimarca: regina Margherita II incontra presidente Macri, focus su commercio e investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca rappresenta uno dei principali mercati per le esportazioni argentine nei paesi del nord Europa, ed è presente con un significativo numero di aziende in Argentina, alcune delle quali leader nei rispettivi settori, come quello navale, della logistica portuale, dell'energia, e dei prodotti farmaceutici. Le relazioni diplomatiche tra i due paesi sono iniziate ufficialmente nel 1841. Il governo argentino, conclude il comunicato, "si aspetta che la visita della regina riesca a rafforzare le relazioni bilaterali e i progetti di cooperazione tra i paesi". (Abu)