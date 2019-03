India: Bengala Occidentale, fallita la trattativa Congresso-comunisti su divisione collegi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc) si presenterà in tutti i 42 collegi dello Stato del Bengala Occidentale alle prossime elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, che si svolgeranno in sette fasi l’11, il 18, il 23 e il 29 aprile e il 6, il 12 e il 19 maggio (con scrutinio il 23 maggio). Il partito di centro-sinistra, infatti, ha interrotto le trattative per la divisione dei collegi col Partito comunista marxista (Cpim) in seguito alla decisione unilaterale di quest’ultimo di nominare propri candidati in 25 distretti elettorali. La vicenda mette in evidenza ancora una volta il tema delle alleanze, cruciale per il Congresso, attualmente prima forza di opposizione. La scorsa settimana il Partito della società maggioritaria (Bsp), di ispirazione socialdemocratica, ha escluso un’alleanza elettorale col principale partito progressista. (segue) (Inn)