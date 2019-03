Russia-Stati Uniti: ministero Esteri, nessun contatto per ripresa colloqui su futuro Inf

- La Federazione Russa non ha avuto alcun contatto con gli Stati Uniti in merito ad una possibile ripresa delle consultazioni relative al futuro del Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf). Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, alla quale il direttore del dipartimento per l’America del Nord presso il ministero degli Esteri russo, Georgj Borisenko, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni. “Non ci è stata fatta nessuna proposta a riguardo, né sulla possibile inclusione della Cina all'interno delle consultazioni per un nuovo sistema di controllo degli armamenti”, ha detto Borisenko. (segue) (Rum)