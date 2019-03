Cile-Venezuela: ministro Esteri cileno Ampuero smentisce presenza Guaidò a summit Prosur (2)

- Sempre nel corso della giornata di oggi è stata confermata l'assenza al summit di Santiago del presidente dell'Uruguay, Tabaré Vazquez. Lo hanno confermato fonti del governo di Montevideo al quotidiano "El Pais". Le stesse fonti non escludono ad ogni modo che il governo di Vazquez decida comunque di aderire all'organismo, la cui nascita è stata promossa dai presidenti della Colombia, Ivan Duque, e del Cile, Sebastian Pinera, in sostituzione dell'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur). Montevideo, segnalano fonti governative, vuole assicurarsi che questo nuovo foro non si trasformi in un "club ideologico" così come successo con l'Unasur e che sia basato invece sull'integrazione. (segue) (Abu)