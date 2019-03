Cile-Venezuela: ministro Esteri cileno Ampuero smentisce presenza Guaidò a summit Prosur (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco regionale fu creato nel 2008 dal presidente venezuelano Hugo Chavez per contrastare l'influenza degli Stati Uniti nella regione, in un momento nel quale in Sud America governavano diversi presidenti di centro-sinistra. L'intenzione era creare un'unione economica e politica che desse ai paesi appartenenti una voce più forte sulla scena internazionale, aggirando l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), con sede a Washington, considerata da alcuni governi sudamericani di sinistra uno strumento per promuovere la politica estera statunitense. (segue) (Abu)