Imprese: Manzella, programma Start-up Lazio per promuovere idee e innovazione

- "L'importanza di questo evento è che ci permette di raccontare il programma Start-up Lazio. Un programma che copre le scuole, le università in cui noi portiamo i ragazzi e le ragazze a conoscere cosa significa fare startup e impresa, quindi valori imprenditoriali e del lavoro". Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico e attività produttive, Gian Paolo Manzella, che oggi è intervenuto, presso la sede di Lazio Innova, all'edizione 2019 di VentureUp, dedicata al portale promosso da Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt) e Fondo Italiano d'Investimento e creato per le startup che vogliono entrare in contatto con gli investitori per proporre il proprio progetto imprenditoriale. "Il programma Start-up Lazio - ha aggiunto Manzella - passa ad aiutare le piccole startup a crescere, ad aiutare i ricercatori universitari a trasformare le loro idee in impresa, e ancora ad aiutare le imprese innovative, che sono cresciute, a diventare sempre più forti, aiutandole a trovare dei partner finanziari. Quindi, io penso che la cosa interessante sia questa filiera che nella Regione Lazio abbiamo messo in piedi per promuovere valori d'impresa e portarli, attraverso l'università e le start up, fino a diventare imprese innovative più importanti. Per una Regione come il Lazio, che ha nel sapere probabilmente la sua forza principale nelle nostre università, è una grande scommessa per il futuro, perché - ha concluso l'assessore - c'è un'amministrazione che si pone il problema di come aiutare queste idee ad uscire dalle aule universitarie e centri di ricerca per farle diventare impresa". (Xcol2)