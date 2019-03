Ambiente: apre a Milano settimana delle Energie sostenibili

- Apre oggi e prosegue fino al 24 marzo la seconda edizione della settimana delle Energie Sostenibili, iniziativa di Amat e del Comune di Milano diffusa in tutta la città, per approfondire la conoscenza dei temi dell'efficienza energetica coinvolgendo aziende private, enti pubblici, associazioni di categoria, istituzioni, società di servizi e realtà no profit. "La settimana delle Energie Sostenibili - dichiara Marco Granelli assessore comunale all'Ambiente - si inquadra nell'ambito degli impegni internazionali assunti da Milano verso i cittadini in difesa della qualità ambientale. Fra questi la riduzione del 40 per cento dei livelli di CO2 rispetto al 2005 con il Patto dei Sindaci, il passaggio a città 'fossil fuel free' entro il 2030 assunto con la rete C40. Senza contare il più ampio contesto dell'Agenda Onu 2030, che fra i traguardi dell'Obiettivo 7 include l'accesso a servizi energetici convenienti, affidabili e moderni, l'aumento della quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia, il raddoppio del tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica. (segue) (Com)