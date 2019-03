Ambiente: apre a Milano settimana delle Energie sostenibili (2)

- L'iniziativa è in sinergia con il programma di Reed Exhibitions Italia, organizzatore della MCE - Mostra Convegno Expocomfort sull'efficientamento energetico nell'impiantistica civile e industriale. MCE in the City prevede installazioni interattive dislocate lungo la passeggiata che va dal Duomo al Castello Sforzesco, visite guidate e incursioni nelle periferie riqualificate dal Comune con gli autobus elettrici di ATM (per informazioni sugli eventi www.mceinthecity.it). Tre le installazioni interattive su energia e consumi, in largo Cairoli, via Dante e piazza Cordusio, organizzate da MCE in the City e inaugurate il 19 alle ore 12.30. Sempre in Cordusio verrà ospitato anche lo Sportello Energia, servizio informativo rivolto ai cittadini sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico, offerto da Amat e aperto da domani al 24 marzo, dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 17:30 alle 20. Inoltre, il 20 marzo dalle 9.30 alle 12.30 in viale Sabotino 22 si terrà l'incontro sulle modalità di erogazione e di accesso al Bando comunale Energia Be2, un evento realizzato con l'associazione amministratori Anaci Milano e con la partecipazione di Amat, Enea e Legambiente. (Com)