Speciale difesa: Arabia Saudita, "Nyt", campagna segreta contro dissidenti prima dell'omicidio Khashoggi

- Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha lanciato una campagna segreta per mettere a tacere i dissidenti del Regno più di un anno prima dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Secondo quanto riferito dal quotidiano "New York Times", che cita funzionari Usa a conoscenza di rapporti classificati, il gruppo di agenti che ha ucciso Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul, lo scorso ottobre, aveva già compiuto diverse altre operazioni simili contro i dissidenti e nemici politici del principe saudita. Secondo i funzionari, che hanno definito il gruppo "Saudi Rapid Intervention Group" ("Gruppo saudita di intervento rapido"), gli agenti che hanno ucciso Khashoggi erano coinvolti in almeno una dozzina di operazioni a partire dal 2017. Le missioni includevano il rimpatrio forzato di sauditi da altri paesi arabi e la detenzione e l'abuso di prigionieri, secondo quanto riportato dal "Nyt". Uno dei sauditi detenuti dal gruppo, un docente universitario in linguistica che ha scritto un blog sulle donne in Arabia Saudita, ha cercato di uccidersi l'anno scorso dopo essere stato sottoposto a torture psicologiche, secondo i rapporti dell'intelligence. (Res)