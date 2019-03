Speciale difesa: Tlc, campagna Usa contro Huawei a rischio per resistenza alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna condotta dell'amministrazione del presidente Usa Donald Trump per impedire ai paesi di scegliere Huawei, e altri colossi delle telecomunicazioni cinesi, per costruire le reti wireless di prossima generazione, si è scontrata con la resistenza di alcuni paesi, compresi stretti alleati degli Usa. Gli avvertimenti lanciati dagli Stati Uniti riguardano la preoccupazione che Huawei, e altre compagnie dell'elettronica cinesi, rappresentino una significativa minaccia per la sicurezza, dato il controllo del governo di Pechino sull'industria. Secondo i più alti funzionari statunitensi, le nuove leggi cinesi sulla sicurezza - che richiedono a Huawei e ad altre società di fornire informazioni ai funzionari dell'intelligence cinesi – potrebbero permettere alla Cina di accedere a una grande quantità di dati nei paesi dove operano tali aziende, permettendo a Pechino di spiare società, individui e governi. Un'accusa, questa, che Huawei ha sempre negato con veemenza. Ma la campagna degli Stati Uniti ha ricevuto risposte negative da Regno Unito, Germania, India ed Emirati Arabi Uniti, paesi che difficilmente sosterranno gli sforzi di Washington per estromettere completamente Huawei dalla costruzione delle loro reti 5G. Il Regno Unito, pur condividendo le preoccupazioni degli Stati Uniti, sostiene che i rischi per la sicurezza possono essere gestiti esaminando attentamente la società e il suo software. E' per questo motivo che i funzionari del governo statunitense, come scrive il quotidiano "New York Times", stanno cercando altri modi - senza la cooperazione di alleati esteri - per frenare l'ascesa globale di Huawei e impedire alla Cina di giocare un ruolo centrale nella prossima generazione di internet. Tra le opzioni al vaglio anche la possibilità di proibire a Huawei di acquistare dalle aziende Usa componenti chiave necessarie per l'assemblaggio dei loro sistemi 5G. (Res)