Speciale difesa: Giappone, il 26 marzo attesa apertura di basi militari in isole sudoccidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese sta portando avanti la costruzione di una base delle Forze di autodifesa terrestre (Jgsdf) in remote isole sudoccidentali, come risposta alle minacce militari della Cina. Lo scrive il quotidiano "Japan Times" segnalando che il 26 marzo verranno inaugurate le basi di Amani e Setouchi, entrambe nell'isola Amani Oshima, nella prefettura di Kagoshima. In ognuna delle due basi verranno destinati circa 560 militari, ma ad Amami verrà installato un sistema sistema missilistico terra-aria, mentre la seconda ospiterà missili terra mare e un deposito di munizioni. Una terza base verrà aperta lo stesso giorno nell'ancor più remota isola Miyako, prefettura di Okinawa, non lontano da Taiwan. A quest'ultima struttura sono destinati 380 soldati ma a regime - una volta allestiti sistemi missilistici terra-aria e terra-mare -, dovrebbe potrebbe ospitare fino a 800 elementi. Al tempo stesso, prosegue la testata, si sta lavorando alla costruzione di una Jgsdf nell'isola Ishigaki, a ovest di Miyako. Si tratta di un'isola appartenente al gruppo delle Senkaku, l'arcipelago nelle acque del mar cinese orientale la cui sovranità è contesa tra Tokyo e Pechino. Qui il governo avrebbe intenzione di destinare tra 500 e 600 militari e una unità missilistica. (Git)