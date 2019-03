Speciale difesa: Slovenia, ministro Erjavec, Nato “pietra miliare” della sicurezza slovena

- La Nato è un “baluardo” della sicurezza nell'area euro-atlantica e una “pietra miliare” della sicurezza slovena. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa sloveno Karl Erjavec, in vista del 15mo anniversario dell’adesione della Slovenia all’Alleanza atlantica. “Con fondi limitati siamo impegnati nel settore della difesa e (la Nato) ci consente di ottenere di più e di fare meglio”, ha detto Erjavec in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Sta”. La Slovenia è entrata a far parte della Nato il 29 marzo 2004, realizzando uno dei suoi principali obiettivi strategici di politica estera. L’Alleanza conta attualmente 30 paesi membri. (Lus)