Serbia: presidente Vucic su anniversario bombardamento Nato, simbolo di crimine terribile contro popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bombardamento della Nato nei confronti della Serbia ha rappresentato "un crimine terribile contro un popolo". Lo ha dichiarato oggi il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, ai giornalisti a Belgrado. Secondo quanto riferito dall'emittente "B92", Vucic ha detto che "potrei parlar di un milione di cose avvenute in quel periodo e i ricordi non si fermerebbero nemmeno dopo un'ora, ma quello che ci ha scioccati tutti è stato il cosiddetto danno collaterale, ovvero l'uccisione di nove bambini". Vucic ha affermato che "nonostante tutto questo, la Serbia e il popolo serbo non sono ancora stati sottomessi". Vucic ha dichiarato che "la Serbia, da paese piccolo e indipendente, è stata attaccata da molti, dato che nessuno ama i disubbidienti". La Serbia, secondo Vucic, "non vuole entrare nella Nato e non porta avanti due discorsi separati: esprimiamo lo stesso parere davanti a tutti".(Seb)