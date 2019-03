Roma: Mussolini (con Giorgia), orgogliosa mio cognome e consapevole errori fatti

- "Sono orgogliosa del cognome che porto e consapevole degli errori fatti. Errori che ho sempre condannato ma non posso non rilevare che ci sono sempre stati due pesi e due misure su tutto. Ad esempio non ho potuto aprire una seconda pagina Facebook per il mio cognome, ma provando con Stalin o Lenin nessun problema. Quando ho fatto gli auguri a mio nonno, lo scorso luglio, hanno sospeso la mia pagina per due giorni". Lo ha raccontato la consigliera comunale della lista civica con Giorgia Rachele Mussolini, a margine di una conferenza stampa sull’intitolazione di una strada a Giorgio Almirante. "Voglio ricordare le parole di Pasolini: agitano lo spauracchio del fascismo quando i problemi sono altri. Alcune esternazioni le ritengo esagerate e ripeto, ci sono due pesi e due misure". (xcol3)