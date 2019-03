Umbria: approvate agevolazioni per studenti su abbonamenti tpl urbano ed extraurbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Seconda commissione presieduta da Carla Casciari ha votato oggi all'unanimità la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di una prossima seduta d’Aula di una proposta di risoluzione che mira ad impegnare la Giunta regionale dell'Umbria a “prevedere agevolazioni legate al reddito familiare per gli abbonamenti scolastici di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano per gli studenti delle scuole secondarie, da inserire nella prossima gara per il trasporto pubblico nel bacino unico regionale”. La proposta di risoluzione fa seguito ad un analogo atto di indirizzo discusso dall'Assemblea legislativa in una seduta dello scorso mese di maggio e rinviata in Commissione per approfondimenti. Dopo aver sottolineato come quello dello studio è uno dei diritti inalienabili della persona, nella risoluzione è spiegato che “alla luce del mutato contesto socio-economico devono essere individuate misure che rendano meno gravoso per le famiglie il diritto all'istruzione dei figli”. Da qui viene rimarcata la necessità di “realizzare un modello in grado di garantire una vera uguaglianza ed una pari opportunità a tutti gli studenti, in particolare per quei nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche disagiate”. Le agevolazioni auspicate riguarderebbero l’acquisto di abbonamenti trimestrali e mensili, con una riduzione rispetto al prezzo intero, come avverrebbe con gli abbonamenti annuali, ed una riduzione del costo dei biglietti multicorsa almeno pari al prezzo stabilito per gli over 65. La proposta è quella di introdurre un sistema basato sull'Isee familiare come già avviene per l’accesso ad altri servizi. (Ren)