Immigrazione: Salvini, pronto a sentire oggi stesso sindaco Lampedusa

- Commentando le affermazioni del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che, ha lamentato di essere stato abbandonato e che, di fatto, gli sbarchi continuano, il vice premier Matteo Salvini , al termine di un incontro avuto oggi a Milano a Palazzo Pirelli con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori e consiglieri regionali della Lega, ha rilevato che "i numeri dicono che non solo a Lampedusa, ma in tutta Italia siamo fermi a quota 335 a fronte dei 6mila dell'anno precedente. "Uno può dire 335 di troppo, li abbiamo ridotti solo del 95 per cento" ha ironizzato Salvini, "se il sindaco di Lampedusa vuole un contatto con il ministro, sono ben contento lo farò oggi stesso". (Rem)