Congo-Kinshasa: disastro ferroviario, sale a 33 bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 33 persone il bilancio dei morti nel deragliamento del treno in Repubblica democratica del Congo (Rdc). L'incidente, che si è verificato nella provincia centro-meridionale del Kasai, ha coinvolto un treno merci che trasportava clandestini e ha provocato anche il ferimento di almeno 30 persone. Come riferito da fonti di polizia citate dai media locali, diversi vagoni del treno sono caduti in un fiume vicino e devono ancora essere recuperati ed è quindi probabile che la stima delle vittime aumenti ancora. Si tratta del terzo incidente ferroviario avvenuto nella zona nelle ultime settimane. Gli inquirenti stanno nel frattempo indagando sulle cause del deragliamento, che potrebbe essere legato alla mancanza di manutenzione della rete ferroviaria e allo stato dei vagoni, in gran parte risalenti agli anni Sessanta e tuttora in funzione. (Res)