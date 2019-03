Campania: Ciarambino (M5s), appalti irregolari ora Ue blocca fondi per 300 milioni

- "Si è rivelato del tutto fondato l'allarme che lanciammo nel corso della seduta del Consiglio regionale del 28 novembre 2018" Lo ha dichiarato oggi Valeria Ciarambino, consigliere della Campania del Movimento 5 stelle "In aula - ha proseguito Ciarambino - chiedemmo un'informativa urgente al governatore De Luca in relazione a presunte irregolarità nel controllo e nella gestione dei fondi Fesr 2014-2020. Funzionari della Commissione Ue avevano infatti riscontrato criticità relative a sei progetti per il 46% delle spese dichiarate per l'esercizio finanziario concluso il 30 giugno 2018. C'era il rischio di perdere 300 milioni di euro. Sebbene parliamo di una cifra enorme per una regione disastrata come la Campania, il nostro grido d'allarme cadde nell'indifferenza del consiglio regionale. Non fu possibile affrontare la discussione in aula per il voto contro del Pd e per l'astensione di un centrodestra ipocrita e complice della maggioranza. Ridicola fu la risposta che ricevemmo dalla giunta, secondo la quale si trattava di rilievi del tutto formali e burocratici". "Purtroppo - ha sottolineato Ciarambino - il rischio era concreto. Oggi, come denuncia il quotidiano La Repubblica, quei pagamenti sono stati interrotti in quanto la commissione europea, dopo aver confermato le irregolarità da noi denunciate, ha bloccato i fondi 2014-2020". (segue) (Ren)