Campania: Ciarambino (M5s), appalti irregolari ora Ue blocca fondi per 300 milioni (2)

- "Ascoltare - ha continuato il consigliere - la voce di un'opposizione costruttiva e che mira a fare gli interessi dei cittadini sarebbe un segnale di responsabilità e maturità che non è certo di questo governatore, che usa il linguaggio della violenza verbale e dell'offesa, con toni spesso anche volgari, per coprire le sue nefandezze e i disastri prodotti per comprovata incapacità ad amministrare. Il blocco dell'erogazione di fondi da parte dell'Europa avrà inevitabili ripercussioni sul tessuto produttivo della nostra regione. Un verdetto che denota quanta sciatteria e approssimazione ci sia nella spesa del fondi europei e, più in generale, nella gestione dei fondi pubblici da parte di questa amministrazione regionale". "Non possiamo più fidarci - ha concluso Ciarambino - di questa gente e in queste ore interpelleremo il nostro ministro per il Sud Barbara Lezzi per capire se e in che modo è possibile, con i dovuti correttivi, sbloccare questi fondi nell'interesse della Campania e dei nostri cittadini". (Ren)