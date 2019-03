Scala: Salvini, scorretto se qualcuno fatto scelte rilevanti senza coinvolgere azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che la Scala continui a essere il teatro più bello e importante del mondo". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini , al termine di un incontro avuto oggi a Milano a Palazzo Pirelli con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori e consiglieri regionali della Lega. A chi gli ha chiesto se, secondo lui, il sovrintendente della Scala, Alexander Pereira, dovrebbe essere licenziato, come ha detto ieri il presidente Fontana, Salvini ha replicato "per me parla Fontana, spero che nessuno abbia fatto scelte culturalmente, economicamente e politicamente rilevanti senza coinvolgere gli azionisti che rappresentano i cittadini. Se qualcuno lo ha fatto si è comportato in maniera scorretta". (Rem)